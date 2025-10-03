Полигон ТКО в Лысьве получил положительное заключение Ростехнадзора

Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в Лысьве прошел проверку Западно-Уральского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и получил положительное заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации, сообщает пресс-служба Ростехнадзора.

По данным пресс-службы, проверка проходила в течение всего этапа строительства. Специалисты провели комплексную оценку готовности геологических барьеров, противофильтрационных экранов, пруда накопителя фильтрационных вод и дренажных систем.

Экотехнопарк «Лысьва», устройством которого занимается ООО «Буматика», станет важным элементом системы обращения с отходами для Лысьвы, Чусового, Кизела и Гремячинска. Старые свалки подлежат закрытию с 1 января 2026 года. Суммарная численность обслуживаемого населения превышает 150 тыс. человек.