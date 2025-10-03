«Многие болеют за "Спартак" и верят в него»

В субботу, 4 октября, стартует 11-й тур Российской премьер-лиги. «Акрон» встретится с «Зенитом», «Рубин» — с «Крыльями Советов», а «Краснодар» — с «Ахматом». Последним пройдет московское дерби «Динамо»—«Локомотив». На какие матчи тура стоит обратить особое внимание? И какие команды эксперты считают фаворитами? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с телеведущим, комментатором, амбассадором «Лиги Ставок» Евгением Евневичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

— Я посмотрел букмекерскую линию и чуть с ума не сошел. «Спартак» фаворит, на его победу можно поставить с коэффициентом 2,7. На победу ЦСКА — с коэффициентом 3. 50% игроков берут победу армейцев, даже есть ставка 400 тыс. руб. на победу красно-белых. И все это на фоне разговоров о нестабильном футболе «Спартака», о возможной отставке Деяна Станковича. Как такое может быть?

— Во-первых, это последний матч «Спартака», даже без Станковича на скамейке. На самом деле, «Спартак» неплохо, ярко играет. Во-вторых, это обычная математика. Если большое количество людей ставит на одну команду, то коэффициент на нее понемножку понижается. За «Спартак» болеют многие, многие в него верят, поэтому чисто технически «Спартак» в этом матче фаворит. Как нейтральная сторона, я, конечно, жду веселого матча, вполне возможно, даже будет крутая и результативная ничья, например, 2:2. Команды могут это сделать и, мне кажется, должны порадовать болельщиков голами. Лучше делать ставку не на победителя, потому что каждый раз, когда играет «Спартак», это что-то непредсказуемое, а на голы.

— «Тотал больше 2,5» идет с коэффициентом 2. Можно брать?

— Конечно. А можно еще немножко хитро поступить и взять «обе забьют». Если к этому добавить «тотал больше 2,5», то коэффициент будет где-то 2,33-2,5. Кто верит, что матч завершится нулевой ничьей? Мне кажется, никто.

— Кстати, можно поставит на точный счет 2:2 с коэффициентом 12. В целом понятно, что фаворита здесь не было, нет и быть не может. На что еще стоит обратить внимание?

— Может быть, на персональные голы — это тоже неплохой вариант. Например, Антон Заболотный — персонаж, прекрасно знакомый болельщикам ЦСКА и «Спартака». Может ли сработать «правило бывшей команды»? Очень ждут от него чего-то голевого все-таки. Или можно поставить на голы Манфреда Угальде. Коэффициент небольшой, но человек наконец-то начал регулярно забивать за «Спартак». Или можно поверить в звезд ЦСКА — прекрасно дебютировал юный бразилец, там есть тот же Матвей Кисляк.

— Давайте перейдем к матчу «Динамо»—«Локомотив». «Динамо» явный фаворит, его победу можно взять за 2, а победу железнодорожников за 3,7. Ничья идет за 3,9. Получается, кризис в «Динамо» закончился?

— Это опять же магия последних матчей. Когда говорим про «Локомотив», первая мысль не об отличном старте сезона. Но не будем забывать, что команда Михаила Галактионова борется за чемпионство. Все вспоминают серию из ничьих подряд, и поэтому считают «Динамо» относительным фаворитом. Но лично я бы поставил на «Локомотив», просто мне эта команда больше нравится в этом сезоне. Да, там есть определенные кадровые проблемы, мы видели их в прошлом туре против «Рубина». Там был явно неоптимальный состав, и до сих пор непонятно, все ли живы-здоровы. И повезло в матче с «Рубином» — просто какой-то курьез пропустил Евгений Ставер из казанской команды после удара Дмитрия Баринова. Я примерно пытаюсь объяснить, почему «Динамо» считают фаворитом, но я бы все равно поставил на «Локомотив». Просто мне кажется, что «Динамо» до сих пор еще не построилось при Валерии Карпине, еще нужно время. Хотя иногда команда показывает яркий футбол. А в целом нас ждет классный тур.

— Как минимум можно поставить на то, что «Локомотив» не проиграет — вариант для осторожных игроков.

— Согласен, это максимально разумно.