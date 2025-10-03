Экс-руководитель пермской «Сцены-Молот» возглавил Театр на Малой Ордынке

Режиссер Эдуард Бояков назначен художественным руководителем Театра на Малой Ордынке, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы. «Занимавший ранее должность художественного руководителя театра Евгений Герасимов сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром Сатиры», - говорится в пресс-релизе.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Напомним, что господин Бояков активно работал в Перми в 2010-2011 годах, организовал фестиваль "Текстура", руководил пермским театром «Сцена-Молот». Весной 2013 года Эдуард Бояков возглавил Воронежскую академию искусств. После ухода с этой должности в 2015 году господин Бояков возглавил Воронежскую государственную академию искусств. В 2018-2021 годах режиссер руководил МХАТ им. Горького. С 2022 года — руководитель Нового театра.