Сельхозземлям в Ставропольском крае нанесли ущерб в 188 млн рублей

В Благодарненском округе Ставропольского края прокуратура выявила нарушения при использовании земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Юридическое лицо арендовало земельный участок для добычи на нем полезных ископаемых. На участке сняли плодородный слой почвы, заменив его грунтом, камнем и ракушечником. Ущерб таким образом превысил 188 млн руб.

За порчу сельхозземель юрлицо привлекли к административной ответственности. Оно выплатит штраф в размере 400 тыс. руб.

Мария Хоперская