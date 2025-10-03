Сельхозземлям в Ставропольском крае нанесли ущерб в 188 млн рублей
В Благодарненском округе Ставропольского края прокуратура выявила нарушения при использовании земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Юридическое лицо арендовало земельный участок для добычи на нем полезных ископаемых. На участке сняли плодородный слой почвы, заменив его грунтом, камнем и ракушечником. Ущерб таким образом превысил 188 млн руб.
За порчу сельхозземель юрлицо привлекли к административной ответственности. Оно выплатит штраф в размере 400 тыс. руб.