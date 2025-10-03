Великобритания обвинила Россию в глушении своих военных спутников

Россия регулярно вмешивается в работу британских военных спутников с Земли и следит за ними в космосе. Об этом в интервью BBC заявил глава космического командования Королевских военно-воздушных сил генерал-майор Пол Тедман. Он отметил, что такие случаи происходят каждую неделю.

По словам Пола Тедмана, такая деятельность России усилилась после 2022 года. Российские спутники подлетают «довольно близко» к британским, пытаясь собрать с них информацию.

На орбите у Великобритании находятся шесть военных спутников связи и наблюдения. Генерал-майор Тедман заявил, что, хотя, по мнению США, большую угрозу в космосе представляет Китай, он считает, что непосредственная угроза исходит все же от России. «Я бы сказал, что у Китая намного более продвинутые технические возможности, но у россиян больше желания и готовности использовать противокосмические системы»,— отметил он, добавив, что и Китай, и Россия уже провели успешные испытания противоспутникового оружия.

Алена Миклашевская