Ростовская область лидирует на юге России по вакансиям CEO в 2025 году

За девять месяцев 2025 года российские компании разместили почти 6 тыс. вакансий для генеральных директоров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос снизился на 6%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации аналитиков, чаще всего CEO искали компании, оказывающие услуги бизнесу (11% вакансий), из строительной отрасли (7%), ИТ-сферы (6%), финансового сектора и розничной торговли (по 5%). Больше всего предложений для руководителей высшего звена разместили в Краснодарском крае (более 200 вакансий) и Ростовской области (более 100 предложений).

«В 15% случаев работодатели рассматривали кандидатов из других городов, предлагая или ожидая готовность к переезду. При этом сами соискатели готовы к релокации чаще, чем предлагает рынок: в каждом втором резюме (53%) они указали возможность переезда»,— указано в сообщении hh.ru.

Эксперты выяснили, что для 45% россиян важна публичность и личный бренд руководителя. Компании, во главе которых стоит открытый известный лидер, вызывают у соискателей больше доверия. Уровень должности респондентов почти не влиял на распределение ответов.

«Команды, в которых сотрудники искренне восхищаются и вдохновлены публичностью своего руководителя, обычно отличаются высокой лояльностью и не склонны к текучке. Кроме того, развитый личный бренд лидера может положительно влиять на мотивацию и бизнес-результаты команды. Впрочем, есть и обратная сторона — если такой топ-менеджер покидает компанию, часто с ним уходит и часть сотрудников»,— прокомментировала «Ъ-Ростов» директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

Госпожа Лавренова уточнила: «Развитый личный бренд топ-менеджмента вызывает доверие со стороны инвесторов (42%), приносит компании престиж и статус, а также дает возможность влиять на отрасль (по 36%)».

Медианная зарплата генеральных директоров за восемь с половиной месяцев в России составила 163,8 тыс. руб. За год она снизилась на 7%. На юге самые высокие предложения для CEO поступили в Чеченской Республике (240 тыс. руб.), Карачаево-Черкесской Республике (200 тыс.) и Республике Калмыкия (170 тыс. руб.). В Ростовской области медиана составила 150 тыс. руб.

Валентина Любашенко