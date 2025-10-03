Предприниматель Евгений Булавинов обжаловал отказ взыскать 409 млн рублей

Евгений Булавинов, сын депутата Госдумы РФ Вадима Булавинова, обжаловал решение Бутырского райсуда Москвы, отказавшего ему во взыскании 409 млн руб. по пропавшим векселям. Спор косвенно связан с бракоразводным процессом и длительным разделом имущества между Вадимом Булавиновым, на стороне которого выступает сын-предприниматель, и Надеждой Теплюк, третьей бывшей женой депутата.

Отец Евгения Вадим Булавинов назвал споры с бывшей супругой Санта-Барбарой

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Отец Евгения Вадим Булавинов назвал споры с бывшей супругой Санта-Барбарой

В середине 2000-х годов Евгений Булавинов кредитовал компанию «Эталон», на его займы она построила торговый центр Seven в Сормовском районе. Договоры займа с застройщиком затем были обращены в векселя, хранившиеся в доме у отца Вадима Булавинова и его жены. По словам депутата, после развода с супругой и начала раздела имущества долговые расписки «Эталона», данные сыну, пропали из дома. В 2023 году из судебного решения Евгений Булавинов узнал, что бланковые векселя «Эталона» были погашены. Частично деньги были вложены в уставный капитал фирмы, владеющей ТЦ, частично перечислены на банковский счет госпожи Теплюк, которая и является учредителем ООО «Эталон».

После этого Евгений Булавинов подал иск о неосновательном обогащении к отцу и его бывшей супруге. Вадим Булавинов признал иск сына, но суд все равно отказал во взыскании крупной суммы с бывшей четы. В мотивировке Бутырского райсуда отказ обусловлен тем, что подпись Евгения Булавинова на векселях подлинная, он ее нигде не оспаривал. А учитывая, что предъявить долговую расписку к оплате может любое лицо, ею владеющее, суд сделал вывод, что в прошлом Евгений Булавинов добровольно передал векселя отцу и его жене. Вадим Булавинов сообщил, что этот вывод суда его шокировал.

«Мой сын лет десять не общался с Теплюк и не видел ее. После того как Надежда нашла себе нового спутника жизни, она вывезла все документы из нашего дома. Даже обручального кольца мне не оставила. Суд, на мой взгляд, не исследовал все обстоятельства дела. А юристы Теплюк мне еще за две недели сказали, каким будет судебное решение по векселям, что дает мне повод сомневаться в его объективности»,— рассказал Вадим Булавинов. По его словам, он «по простоте душевной» регистрировал все свое имущество и активы на жену, поэтому около двух лет идет тяжелый процесс раздела имущества. Надежда Теплюк, управляющая в Нижнем Новгороде отелем «Минин» недалеко от кремля, не комментирует споры с бывшим мужем и его сыном.

