В Таганроге начинают аварийный ремонт котельной на улице Ленина

В Таганроге проведут аварийный ремонт котельной на улице Ленина, 220, после отказа собственника модернизировать объект с износом в 77%. От объекта зависит теплоснабжение 39 тыс. жителей и десятков социальных учреждений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Ростовской области Евгений Ревенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Решение приняли на совместном с прокуратурой совещании. В настоящее время за аренду и обслуживание МУП «Городское хозяйство», в обязанности которого также входит капитальный ремонт. Из-за нежелания выполнять работы по модернизации к совещанию привлекли представителей правоохранительных органов.

Общая потребность в финансировании капитального ремонта городских теплосетей составляет почти 200 млн руб., большую часть планируется направить из областного бюджета. Всего работы охватят 11 участков сетей и три котельные. От результатов ремонта зависит теплоснабжение 359 многоквартирных домов, где живут более 82 тыс. человек, а также многочисленных социальных объектов.

Константин Соловьев