От оператора по добыче нефти до программиста: нефтяники рассказали, как построить карьеру в ЛУКОЙЛе, на выставке в Перми

В Перми стартовала выставка «Образование и карьера», на которой молодые специалисты предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в Прикамье рассказали о профессиональном развитии в нефтегазовой отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В «Пермь Экспо» стартовала крупнейшая на Урале выставка «Образование и карьера». В первый же день стенд предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в Прикамье посетили около 1,5 тыс. человек. Школьникам и их родителям рассказали о партнерских вузах и колледжах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В Прикамье нефтяники активно сотрудничают с Пермским нефтяным, Краевым политехническим и Соликамским автодорожно-промышленным колледжами, а также с Краевым индустриальным техникумом. В партнерских учебных заведениях проводятся мастер-классы от руководителей лукойловских предприятий, предусмотрено целевое обучение, а также именные стипендии за высокие академические результаты, организуется оплачиваемая практика и участие в научных и спортивных мероприятиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Кроме того, на базе горно-нефтяного факультета Пермского политеха создана корпоративная группа «ЛУКОЙЛ», в которой ведется обучение по трем нефтегазовым специальностям. В 2024 году также открылся филиал ПНИПУ в г. Когалыме. Это крупный инновационный научно-образовательный комплекс, в котором сейчас обучаются более 400 будущих нефтяников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Выставка «Образование и карьера» – крупнейший профориентационный форум Урала, отличная возможность получить максимум полезной информации, пообщаться с представителями отрасли и узнать обо всех возможностях для карьерного старта. Ежегодно выставку посещают около 40 тыс. человек за четыре дня проекта.

ООО "Лукойл-Пермь"