ЕС продлил санкции против России за «гибридную деятельность»

Совет ЕС до 9 октября 2026 года продлил санкции против России, направленные на противодействие «гибридным угрозам». Об этом сообщается на сайте совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Европейского совета Антониу Кошта

Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters Председатель Европейского совета Антониу Кошта

Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters

Санкционный механизм предполагает ограничительные меры против 47 физических и 15 юридических лиц, связанных с «дестабилизирующей деятельностью России». Их активы заморожены. Европейским организациям запрещено оказывать им финансовую поддержку. Физлицам из санкционного списка запрещен въезд или транзит через территорию объединения.

«Гибридной угрозой», которая исходит от России, Евросоюз называет манипулирование информацией и вмешательство во внутренние дела стран-членов ЕС. Пакет санкций был принят 8 октября 2024 года. В мае 2025-го его расширили, предоставив странам ЕС право приостанавливать лицензии на вещание российских СМИ, «задействованных в дезинформации».