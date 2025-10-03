Житель Мелитополя получил 15 лет по делу о передаче данных украинской разведке

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отправил в колонию строгого режима на 15 лет жителя Мелитополя, обвиняемого в передаче украинской разведке секретных данных, которые использовали для ракетно-бомбового удара по администрации Запорожской области. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Как утверждало следствие, местный житель Владислав Гершон передавал украинским спецслужбам информацию о местах расположения и маршрутах передвижения ВС РФ. Обвинение полагает, что благодаря этим данным в марте 2023 года ВСУ нанесли ракетно-бомбовый удар по военно-гражданской администрации Запорожской области в Мелитополе. Люди в результате атаки не пострадали.

Против обвиняемого возбудили уголовное дело по ст. 276 (шпионаж), ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).

Александр Дремлюгин, Симферополь