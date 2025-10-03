Замдиректора проекта оборонного завода в Ижевске арестовали по делу о хищении

Замдиректора проекта оборонного ижевского предприятия арестовали на два месяца по обвинению в хищении 6 млн руб. при поставках по гособоронзаказу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Ему инкриминировано мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ст. 159 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвиняемый связан с проектом «Разработка и эксплуатация мишенных комплексов». Заводу необходимо было закупить воздушные винты. Зная это, считает следствие, фигурант в июне—сентябре 2024 года от имени ООО «МБК» направил оборонному предприятию коммерческое предложение (КП) о поставке комплектующих.

В КП подсудимый указал цену в размере, превышающем процент затрат, фактически понесенных «МБК» на приобретение винтов по договору поставки у ИП. «После чего директор проекта, введенный обвиняемым в заблуждение <...> подписал договор поставки изделий по заведомо для обвиняемого завышенной цене на сумму свыше 6 млн руб.»,— говорится в сообщении. Оборонное предприятие в январе—мае 2025 года перечислило денежные средства за поставку. Этими деньгами обвиняемый распорядился по собственному усмотрению.

Подсудимый и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Первомайский райсуд Ижевска принял решение отправить обвиняемого в СИЗО на два месяца, до 1 декабря. По статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Фигурант был задержан сотрудниками регионального УФСБ.