В Челябинске ужесточили приговор мошеннику за хищение 4,6 млн рублей у пенсионеров

Челябинский областной суд ужесточил приговор жителю Магнитогорска, который с соучастником похитил под видом оплаты медицинских услуг 4,6 млн руб. у пенсионеров. Обвиняемому в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) назначили реальное наказание вместо условного, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что сообщники зарегистрировали в Магнитогорске ООО «Оздоровительный центр „Семья“» и получили доступ к сведениям о проживающих в городе пенсионерах. Руководитель учреждения и менеджер обзванивали граждан, имеющих заболевания, входили к ним в доверие и убеждали приобрести курсы медицинских услуг, обещая выздоровление. Магнитогорцы покупали за наличные и в кредит различные услуги, однако излечения не было. Фактически жители получали массаж и прогревания. С января 2023 года по июнь 2024-го работники центра похитили у 57 пенсионеров более 4,6 млн руб.

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска в июле этого года приговорил директора центра к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Суд посчитал, что признание вины обвиняемым, его активное содействие следствию и погашение ущерба в полном объеме позволят местному жителю исправиться без изоляции от общества. Однако прокуратура не согласилась с этим решением и подала апелляционную жалобу. Областной суд назначил магнитогорцу наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

В отношении соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство и рассматривается судом.

Виталина Ярховска