Самолет Ан-2 разбился на юге Красноярского края, есть погибшие

Легкомоторный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края. На борту находились два человека. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным регионального ГУ МЧС, один из членов экипажа погиб. Поиски второго продолжаются, уточнили «Ъ-Сибирь» в ведомстве.

Воздушное судно принадлежит ООО «Борус». Инцидент произошел около 17:00 по местному времени во время выполнения авиационных работ в 40 км от населенного пункта Танызебей. На месте работают девять спасателей одна единица техника.

Абаканской транспортной прокуратурой организована проверка.

Александра Стрелкова