Нижегородцу предложили заработать на криптовалюте и украли у него 1,8 млн рублей

Житель Балахны (Нижегородская область) стал жертвой аферистов, которые обокрали его, предложив дополнительный заработок на операциях с криптовалютой. По данным полиции, он потерял почти 1,8 млн руб.

Мошенники три недели поддерживали связь с пострадавшим. За это время они убедили его в преимуществах использования цифровой валюты и предложили установить на мобильный телефон приложения для получения заработка в криптовалюте. После этого нижегородец по просьбе аферистов перевел деньги на указанный ими счет.

Несколько месяцев нижегородец не подозревал, что его обманули, и ждал прибыли от вложенных средств. Поняв, что стал жертвой мошенников, он обратился в суд. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Андрей Репин