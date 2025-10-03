В Татарстане за неделю выявили 15 тысяч случаев ОРВИ

За минувшую неделю зарегистрировано 15 437 случаев ОРВИ, что соответствует уровню прошлой недели и не превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом на пресс-конференции о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за сентябрь 2025 года сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С первого сентября в Татарстане начался новый сезон респираторных инфекций. Ситуация с коронавирусом, по ее словам, остаётся стабильной: за прошлую неделю зарегистрировано 256 случаев, что на 13,5% ниже показателей предыдущей недели и в 2,6 раза ниже уровня прошлого года. Среди штаммов преобладает «омикрон».

Завершён сезон клещевых инфекций. В 2025 году в медучреждения Татарстана обратились 12 928 жителей, что на 5% больше, чем годом ранее.

