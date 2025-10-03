«Аэрофлот» запустит рейсы из Казани в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Авиакомпания «Аэрофлот» в октябре начнёт выполнять прямые рейсы на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх из Казани и Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«Аэрофлот» запустит рейсы из Казани в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «Аэрофлот» запустит рейсы из Казани в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Программа запускается совместно с туроператором «Библио-Глобус». Первый рейс из Казани в Хургаду запланирован на 7 октября, в Шарм-эш-Шейх — на 8 октября. Из Екатеринбурга полёты стартуют 7 октября.

Каждую неделю из Казани в Египет будет осуществляться по три рейса.

