В Приднестровье приостановили продажу газа

На заправках «Метан-Авто» в Приднестровье приостановили продажу метана «для всех потребителей для особого распоряжения», передает издание Nokta. Руководство сети АЗС пояснило, что причиной ограничения стал дефицит природного газа.

В качестве исключения сжиженный газ будут продавать для «аварийного военизированного и специализированного транспорта». Сеть «Метан-Авто» владеет 12-ю АЗС в Приднестровье. Это единственный продавец метана в регионе.

С начала 2025 года продажу сжиженного газа в Приднестровье приостанавливали уже дважды — в январе и июле. Поставки российского газа в регион прекратились 1 января, когда истек договор с «Газпромом».