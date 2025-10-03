«Маяк» подсветил семью

С 4 по 9 октября в Геленджике пройдет третий фестиваль актуального российского кино «Маяк». В его программе — десять полнометражных фильмов, объединенных «мыслью семейной», восемь короткометражных и несколько спецпоказов. Рассказывает Юлия Шагельман.

«Маяк», учрежденный в 2023 году фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм» Романа Абрамовича, за свою короткую историю успел зарекомендовать себя как один из самых перспективных российских фестивалей. Пожалуй, именно он сумел максимально приблизиться к положению «Кинотавра», считавшегося главной площадкой для премьер отечественного авторского кино (закрылся в 2022 году).

В этом году, по словам программного директора «Маяка» Стаса Тыркина, было подано 652 заявки полнометражных фильмов и более 590 — короткометражных.

Из них отобрали лаконичную, но, как подчеркнул господин Тыркин, самую разнообразную за историю фестиваля программу. Так, ее полный метр наполовину состоит из дебютов. Объединяющим трендом картин прошлогоднего фестиваля была метафорическая «вечная зима», а в этом году им стала тема семьи.

«Здесь был Юра» Сергея Малкина, основанный на событиях его собственной жизни, рассказывает о двух друзьях-музыкантах, на которых накануне важного концерта сваливается необходимость заботиться о родственнике одного из них — 50-летнем мужчине с ментальными особенностями (эту роль сыграл Константин Хабенский). «Мой сын» Вячеслава Клевцова посвящен непростым отношениям матери и взрослого сына. Ту же тему исследует и картина «Над вечным покоем» Светланы Проскуриной о социальной работнице, чья жизнь превращается в ад, когда ее сын попадает в сложную ситуацию.

«Огненный мальчик» Надежды Михалковой — снова история о матери, сыне и семейной трагедии, переворачивающей их отношения. «Фейерверки днем» Нины Воловой — современная вариация «Трех сестер» и «Вишневого сада», в центре которой три дочери разорившегося отца, отказывающиеся расставаться с родовым гнездом. «Хорошая жизнь» Татьяны Рахмановой, чье «Королевство» получило премию как лучший дебют на первом «Маяке», вдохновлена «Голубой чашкой» Аркадия Гайдара и рассказывает о неожиданном конфликте молодой супружеской пары.

Лента Софьи Райзман «Картины дружеских связей», которую господин Тыркин назвал «атмосферным портретом поколения тридцатилетних», выбивается из семейного тренда: его персонажи — близкие и почти родные друг другу люди, но не по крови, а по собственному выбору и сходству жизненных установок. Тему «выбранной семьи» продолжает «На выброс» Константина Бронзита — первый анимационный фильм в конкурсе «Маяка».

К мотиву вечной зимы возвращается якутский постановщик Дмитрий Давыдов, в 2023 году получивший на «Маяке» награду за лучшую режиссуру (фильм «Чума»). Его новая работа «Призрачные земли» — драма с элементами фэнтези, действие которой происходит в скованной снегами, почти заброшенной деревне. Еще один якутский фильм в программе фестиваля — хоррор дебютантки Аполлинарии Дегтяревой «Присутствие» о женщине, ставшей жертвой домашнего насилия.

Выбирать лучший фильм полнометражного конкурса будет жюри во главе с режиссером Бакуром Бакурадзе, чей фильм «Лермонтов» откроет фестиваль.

В состав жюри вошли: кинооператор Эдуард Гимпель, актриса, сценарист и режиссер Евгения Громова, актриса, сценарист и режиссер Наталья Кудряшова и продюсер Сергей Мелькумов.

Конкурс короткометражного кино проводится на «Маяке» во второй раз. Куратором, как и в прошлом году, стал кинокритик и фестивальный отборщик Андрей Щиголев. В программу конкурса вошли фильмы: «Беги, река!» Анастасии Остапенко, «Галлюцинат» Веты Гераськиной, «Игра в прятки» Амер Савенко, «Не открывай глаза» Анны Мельниковой, «Складки» Катерины Скакун, «Тем летом я поступил» Александра Белова, а также «Колыбель» Антона Веретенникова и «Животные» Родригу Рибейру — первая из этих двух лент снята российским режиссером в Грузии, а вторая — бразильским в Татарстане. Оценивать короткометражный конкурс будет равноправное жюри в составе продюсера Сергей Корнихина, режиссера и сценариста Анны Кузнецовой и кинооператора Екатерины Смолиной.

В этом году в программе фестиваля впервые участвует сериал с таким же названием — «Маяк». Два его эпизода, снятые режиссером Илей Малаховой, покажут в день закрытия смотра. Также на «Маяке» состоится российская премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна», участника Каннского фестиваля этого года. Пару ему в короткой программе спецпоказов составит советская классика «Летят журавли». На первый взгляд связь этих картин неочевидна, но она есть: фильм Михаила Калатозова, завоевавший «Золотую пальмовую ветвь» в Канне 1958 года, наверняка смотрели герои Линклейтера — Годар, Трюффо, Бельмондо и прочие молодые нахалы, спустя пару лет изменившие историю кино.

Юлия Шагельман