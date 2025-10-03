Уголовное дело возбуждено после пропажи лодки с пассажирами на Таймыре

По факту пропажи моторной лодки с водителем и четырьмя пассажирами в Красноярском крае возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, 27 сентября в акватории озера Хантайское на полуострове Таймыр во время шторма была утрачена связь с судном «Казанка-3М». Местонахождение одного из пассажиров установлено, поиски других продолжаются.

Норильская транспортная прокуратура взяла на контроль ход расследования и поисковые мероприятия.

Александра Стрелкова