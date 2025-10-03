Жителя Дона подозревают в мошенничестве при получении соцвыплат

В Шолоховском районе следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 49-летнего местного жителя по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что обвиняемый обратился в районную администрацию с заявлением об оказании социальной помощи в связи со сложной жизненной ситуацией. Мужчина предоставил заведомо ложные сведения о доходах семьи, после чего заключил соцконтракт и получил 350 тыс. руб., которые потратил на собственные нужды.

Обвиняемый признал вину и возместил ущерб. Уточняется, что преступление следователи выявили в ходе расследования аналогичного уголовного дела. Материалы следствия направили в суд.

Константин Соловьев