Пожарные вытащили упавшего в огражденный колодец жителя Ижевска

Пожарные помогли ижевчанину, провалившемуся в колодец на улице 9 Января, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Инцидент произошел 28 сентября. По словам пострадавшего, он увидел огражденный участок и надпись «не подходить», после чего проник на территорию, наступил на люк и упал в колодец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

В МЧС обратились очевидцы, услышавшие его крики. На месте происшествия пожарные обнаружили приоткрытый технологический люк. Потерпевший находился внутри колодца по горло в воде. Он находился в сознании.

Сотрудники МЧС спустили к потерпевшему лестницу и помогли выбраться. Его отпустили домой после медосмотра. Свои действия пострадавший объяснил любопытством.