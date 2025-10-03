В России каждый четвертый турист старше 55 лет выбирает южные курорты

В первой половине 2025 года россияне старше 55 лет совершили по стране 18,5 млн поездок, на 13% больше, чем годом ранее. Это выяснили аналитики Сбера, которые провели исследование потребительских и туристских предпочтений граждан РФ.

Исследователи уточнили, что россияне серебряного возраста составляют почти четверть (23%) от общего количества путешествующих по стране. По информации аналитиков, чаще всего туристы категории 55+ выбирают поездки с друзьями и семьей в южные регионы с развитой транспортной инфраструктурой, широкой сетью разнопрофильных оздоровительных учреждений, историческим и культурным наследием. Срок путешествия – от 10 дней и более.

По словам председателя Юго-Западного банка Сбербанка Анатолия Песенникова, туристы от 55 лет и старше, действительно, стали чаще выбирать южные регионы России для отдыха.

«В тройку регионов-лидеров входят Ленинградская и Московская области (по 31%), а также Ставропольский край (28%), – уточнил эксперт. – По нашим оценкам, еще около 5% пришлось на курорты Кубани, Крым и Северный Кавказ. Уже более трети россиян старшего возраста хотя бы раз в год приезжают на юг для оздоровления».

На выбор туристов указанной возрастной категории влияют пять факторов: доступность инфрастуктуры, качество сервиса индустрии гостеприимства, развитие безналичных платежей, богатое культурное наследие, разнообразие природных достопримечательностей. После 55 лет путешественники все чаще выбирают для поездок на юг осень и весну. Также они на четверть чаще молодежи покупают туристические путевки для себя и родственников, отметили аналитики.

Они также выяснили, что для россиян категории 50-75 лет путешествия — одна из важнейших «зон комфорта» наряду с поездками на дачу и за город, хобби, активностями на природе и в социуме. Это помогает снизить стресс и зарядиться энергией. Кстати, более 40% россиян старше 55-ти выезжают в другие регионы раз в год, более трети (37%) — два-три раза в год. Ещё 19% оформляют отпуск четыре и более раз в год, а 3% туристов серебряного возраста предпочитают «остаться дома». По данным Сбера, до конца 2025 года отдых внутри страны планируют 84% россиян в возрасте 55+.

Траты таких туристов отличаются от расходов более молодых групп. Они чаще покупают в продовольственных (32,6%) и непродовольственных (29,4%) магазинах и аптеках (3,7%), но вдвое меньше среднего тратят на развлечения. При этом, только за январь-июнь 2025 года средние дневные траты возрастных туристов выросли на 10,3%, так как все больше внимания они уделяют здоровому образу жизни, оздоровительным процедурам, образовательным курсам и правильному питанию.