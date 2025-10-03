В Курганской области задержали пристава за незаконные штрафы жителям

В Курганской области задержан судебный пристав по подозрению в коррупции. Операция проведена УФСБ совместно со службой безопасности УФССП и Росгвардией. Следствие установило, что пристав фальсифицировал протоколы об административных правонарушениях для получения премий, сообщает пресс-служба УФСБ по Курганской области.

В результате действий судебного пристава семерых жителей Кургана незаконно оштрафовали по ст. 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование работе судебного пристава). У задержанного изъяли более 50 поддельных протоколов.

Следственный комитет России по Курганской области возбудил уголовное дело по ст. 292 (служебный подлог) и 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Обвиняемого взяли под стражу.