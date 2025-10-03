7 октября в отеле Hyatt Regency в Екатеринбурге впервые пройдет инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!». На его полях частные инвесторы, представители бизнеса и органов власти обсудят ключевые тенденции финансового рынка и новые возможности для инвестирования.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВТБ Фото: Пресс-служба ВТБ

В качестве спикеров на мероприятии выступит заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин, генеральный директор ГК «Самолет» Анна Акиньшина, заместитель генерального директора холдинга «Синара — Транспортные машины» Антон Зубихин, партнер NF Group Марина Малахатько, финансовый директор операционного блока Highland Gold Кирилл Суетов и другие представители финансового и корпоративного сектора.

В деловой программе форума запланировано несколько сессий, конференций и мастер-классов. В частности, эксперты «ВТБ Мои Инвестиции» назовут топ идей для инвестиций в 2025 году. Профессионалы фондового рынка проведут инвестиционный интенсив по акциям, облигациям, инструментам коллективных инвестиций. Эксперты в области корпоративных финансов раскроют эффективные практики управления ликвидностью. Компании «ФосАгро» и «Северсталь» проведут открытую сессию с эмитентами. Также в рамках форума пройдут мастер-классы по структурированию личных и корпоративных финансов и по формированию сбалансированного инвестиционного портфеля.

Предстоящий в Екатеринбурге форум является частью большого Всероссийского инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», который стартовал в Санкт-Петербурге 24 сентября. После уральской столицы мероприятия также пройдут в Казани (28 октября) и Краснодаре (13 ноября).

Подробнее о мероприятии

Банк ВТБ (ПАО)