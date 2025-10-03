Орбан: Венгрия не хочет разделить судьбу Украины

Венгерский народ не готов разделить судьбу Украины и жертвовать жизнями ради ее интересов, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, если Украина вступит в Евросоюз, это приведет к состоянию войны между ЕС и Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Мы не хотим разделить судьбу (Украины.—"Ъ"). Если мы примем Украину (в ЕС.—"Ъ"), мы окажемся в состоянии войны с Россией», — отметил Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

Господин Орбан отметил, что венгры выступают против объединения в одном союзе с украинцами. Главным приоритетом венгерского правительства, подчеркнул он, остаются защита интересов и жизней собственных граждан.