«Мальчик в бассейне» остался ни с чем

Суд в США снова отклонил иск «героя с обложки: детская фотография Элдена Спенсера появилась на альбоме Nevermind 1991 года. Он обвинял коллектив в коммерческом использовании его обнаженного изображения и производстве детской порнографии, сообщает The New York Times. Элден требовал по $150 тыс. с каждого ответчика. В их число, помимо участников группы, вошли вдова Курта Кобейна и фотограф. Подробности — у Александра Мезенцева.

Это уже не первая попытка Элдена Спенсера. Он подавал аналогичный иск еще в 2021 году, тогда суд его отклонил, в том числе и из-за истечения срока давности. Апелляция ненадолго возобновила дело, теперь точка поставлена окончательно. А вот группе Nirvana этот скандал пошел лишь на пользу, считает основатель и генеральный директор рекламного агентства Paradigma Илья Ноткин: «Любой шум, тем более для рок-группы, вполне хорош. Они уж точно не сделали ничего плохого. Это культовый альбом и культовая обложка. Тут еще важно понимать, что если компании предъявляется неочевидный и не очень справедливый иск, а такие попытки периодически предпринимаются с целью извлечь из этого финансовую выгоду, то лояльность аудитории может только укрепиться. Люди встают на сторону бренда, который подвергается несправедливому преследованию».

Причина проигрыша — в особенностях американского законодательства. Судья пришел к выводу, что знаменитая обложка не соответствует критериям детской порнографии. Он подчеркнул, что ни поза ребенка, ни контекст съемки не носят сексуализированного характера, и сравнил фотографию с невинным семейным снимком из альбома. Кроме того, было принято во внимание, что сам Элден в прошлом неоднократно обыгрывал свой образ и даже делал татуировку, связанную с альбомом. При рассмотрении старых дел суды принимают во внимание законодательный контекст того времени, а не сегодняшние нормы, говорит юрист и партнер фирмы «Захаров, Константинов и партнеры» Дмитрий Константинов: «Очень серьезно менялось законодательство в этой сфере. Правила, которые существовали тогда, и правила, которые существуют сейчас, принципиально разные. И каждый раз возникает вопрос правоприменения. Сейчас, например, есть известный спор с наследниками М. А. Булгакова. Ставится под вопрос, могут ли они претендовать на исключительные авторские права с учетом того, что вносились многочисленные изменения в законодательство. На момент, когда создавались произведения, таких понятий и не было».

В России произошел еще один схожий случай: в 2000 году Елена Анисина, которая утверждала, что является прототипом «Аленки» с шоколадки «Красный Октябрь», проиграла суд. Она планировала получить 5 млн руб. Тогда в вердикте было также указано на творческий характер изображения и отсутствие нарушений в законодательстве того времени. Но теперь бренды очень осторожно относятся к авторским правам, подчеркнул руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров: «Большие компании могут позволить себе нанять лучшие адвокатские фирмы, а простой человек этого сделать не может.

Сегодня все бренды крайне аккуратно относятся к авторским правам, к использованию лиц и образов.

У нас был случай, когда закончился договор с одной актрисой, и она стала требовать компенсации с клиента, потому что в ролике демонстрировались ее руки. При этом с нею был заключен отдельный договор на использование их изображения».

В итоге та самая фотография, которая когда-то принесла семье Элдена $200, стала для него самого самой дорогой. Ведь «мальчик в бассейне» потратил на суды куда больше, чем Nirvana когда-то заплатила за сам снимок.

