«Танцы минус», «Фауст», «Салават Юлаев» и «Мир в огне»

В ближайшую неделю в Уфе выступят «Танцы минус», Artik & Asti и Вадим Самойлов. В театрах покажут спектакли «Лебединое озеро», «Фауст», «Палата бизнес-класса» и «Красная шапочка». В парке Якутова состоится акция «Ищу человека», а в спортивных комплексах с соперниками встретятся хоккеисты «Салавата Юлаева» и баскетболисты уфимского «Динамо». В кинотеатрах Уфы можно будет увидеть «Мир в огне», «Мужские правила моего деда», «(Не)искусственный интеллект» и «Нахимовцы. Янтарный берег».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы "Танцы минус" Вячеслав Петкун

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Солист группы "Танцы минус" Вячеслав Петкун

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Концерты

Завтра, 4 октября, в «Тинькофф холл» выступит известная российская рок-группа «Танцы минус». Группа, основанная в 1995 году Вячеславом Петкуном, исполнит песни из последних релизов, а также давно всем полюбившиеся хиты: «Половинка», «Город» и «Цветут цветы».

Российский актер, виртуозный рассказчик анекдотов Игорь Маменко выступит 4 октября во Дворце Молодежи. Артист продолжает работать над новыми номерами и пробовать себя в неожиданных амплуа. На концерте вас ждут новые монологи и очень смешные анекдоты.

8 октября в «Уфа Арене» состоится концерт Artik & Asti. Группа, которая остается на первых местах хит-парадов, представит в Уфе зрелищную шоу-программу и исполнит свои самые главные хиты.

Музыкант Петр Дранга представит интерактивное симфо-эстрадное шоу «Метаморфозы» 9 октября на сцене конгресс-холла «Торатау». Зрителя обещают «уникальное созвучие аккордеона, бэнда и большого классического оркестра».

Вадим Самойлов, ставший известным в 90-е годы благодаря группе «Агата Кристи», выступит 10 октября в «Тинькофф холле». Музыкант приглашает на масштабное юбилейное шоу, в котором прозвучат любимые хиты «Агаты Кристи», композиции из сольных альбомов, совместные работы с группами «Наутилус», «Пикник», «Настя» и абсолютно новые композиции.

Поклонников поп-музыки 10 октября ждут в «Уфа Арене» на «Дискаче 90-х». В трехчасовом шоу выступят звезды тех лет: Лена Катина (ТаТу), На-на, Игорек, Юлия Беретта и группа «Стрелки», «Вирус». Ну, где же ваши ручки?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет "Лебединое озеро" на сцене "Донбасс Опера"

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Балет "Лебединое озеро" на сцене "Донбасс Опера"

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Спектакли

4 октября в Государственном академическом русском драматическом театре распахнет свои двери «Палата бизнес-класса». Как обещают представители театра, «лихо закрученная комедия положений не даст расслабиться ни на минуту ни зрителям, ни актерам». По сюжету некий чиновник Виктор Разницкий попадает в больницу. Там, на больничной койке, ему приходится решать различные вопросы: от финансовых, до личных. Главный герой вынужден прятать любовницу от жены, мужа любовницы от самой любовницы и врать всем для того, чтобы не упустить деньги. В ролях: Айгуль Шакирова, Татьяна Григорьева, Александр Федеряев, Татьяна Ахроменко, Вячеслав Виноградов, Владимир Латыпов-Догадов.

В тот же вечер, 4 октября, в Башкирском государственном театре оперы и балета покажут «Лебединое озеро». Всемирно известная история принца Зигфрида, который на охоте встречает прекрасную девушку Одетту, заколдованную злым колдуном фон Ротбартом в лебедя. Он влюбляется в нее и дает клятву вечной любви, которая должна снять заклятие. Однако на балу Ротбарт приводит свою дочь Одиллию, внешне неотличимую от Одетты, и принц по ошибке предлагает ей руку. Поняв свою ошибку, Зигфрид спешит к озеру, где их ждет трагическая развязка: в разных версиях они либо погибают, либо побеждают зло и обретают свободу вместе. В ролях: Валерия Исаева, Рустам Исхаков, Расиль Сагитов и другие.

А в Башкирском драмтеатре вечером 4 октября можно будет посмотреть спектакль «Сноха». Выходя замуж, главная героиня Акйондоз, как и любая девушка, мечтала о том, что проживет с мужем долгую и счастливую жизнь, однако жизнь вносит свои коррективы в ее мечты. Со временем она понимает, что ее счастье в ее руках, нужно быть сильнее обстоятельств. В ролях: Лилия Галина, Азалия Кильмухаметова, Айнур Габитов и другие.

7 октября в Башкирском государственном театре оперы и балета поставят «Фауста» в современной интерпретации. В партии Фауста — лауреат международных, дипломант международного и всероссийского конкурсов Артем Голубев. Мефистофель — народный артист Башкирии Аскар Абдразаков. Маргарита — народная артистка Башкирии, лауреат международного и открытого республиканского конкурсов Эльвира Фатыхова. В партии Валентина — Григорий Чернецов, солист Мариинского театра, заслуженный артист Республики Саха (Якутия), лауреат международных конкурсов.

9 октября в Театре кукол — «Красная шапочка». В основе спектакля лежит популярная сказка Шарля Перро про девочку по прозвищу Красная Шапочка, которая по наказу мамы отправилась навещать свою бабушку. Однако девочка нарушила запрет мамы не разговаривать с незнакомцами и заговорила с волком…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев» Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев»

Спорт

5 октября уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» встретится на льду «Уфа Арены» с «Сочи». Каждую первую среду октября отмечается Международный день детского церебрального паралича. Этот матч будет посвящен детям, больным ДЦП. За каждого пришедшего на матч зрителя, ДоброFON перечислит в фонд «Подарок Ангелу» 100 руб.

8 октября поклонников баскетбола ждут в спортивном комплексе «Динамо», где в рамках 1/16 Кубка России состоится встреча между уфимским «Динамо» и «Барнаулом».

Мероприятия

Завтра, 4 октября, в парке Якутова с 13:00 до 15:00 состоится очередная акция «Ищу человека», главная цель которой — помощь бездомным животным. Посетителей ждет знакомство с собаками из уфимских приютов, прием и консультации специалистов ветклиник, вакцинация против бешенства и льготное чипирование, выступление собак из центра дрессировки и другие активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Ольга Куриленко в 2018 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Актриса Ольга Куриленко в 2018 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кино

В кинотеатрах Уфы можно буде увидеть несколько кинопремьер.

Фантастический боевик «Мир в огне». После того как мощная солнечная вспышка уничтожила восточное полушарие Земли, охотник за сокровищами отправляется в Европу, чтобы найти «Мону Лизу». Вскоре он осознает, что его ждет более важная миссия, чем поиск картины. В ролях: Дэйв Батиста, Ольга Куриленко, Кристофер Хивью, Сэмюэл Л. Джексон и другие.

Комедия «Мужские правила моего деда». Вдовец Виктор Степанович — человек старой закалки. В воспитании внука Лёши он придерживается самых суровых взглядов. Ему хочется, чтобы Алексей не вырос размазней, как нынешний жених его дочери. Из-за напряженной ситуации и очередного конфликта с дочерью у Виктора Степановича случается сердечный приступ. Врач сообщает неутешительный прогноз: деду осталось жить три месяца, и даже операция не дает гарантий на выздоровление. Отказавшись от лечения, мужчина решается на отчаянный поступок — похитить собственного внука. Вдвоем они отправляются в поездку, полную приключений и дедовских наставлений. В ролях: Олег Солодухин, Роман Мадянов, Агата Муцениеце, Максим Матузный, Глеб Бочков, Иван Макаревич, Виктория Клинкова и другие.

Комедия «(Не)искусственный интеллект». Во время экскурсии в научно-исследовательском центре 17-летний студент-первокурсник Женя случайно попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол» (A.P.O100L), обладающего собственной волей и разумом. Получив случайного пилота, машина берет управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории. Теперь, чтобы вернуться домой, Жене придётся найти с искусственным интеллектом общий язык. В ролях: Леон Кемстач, Игорь Хрипунов, Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Сергей Чирков и другие.

Комедия «Нахимовцы. Янтарный берег». Четырнадцатилетний Егор, переехав с мамой из Санкт-Петербурга в Калининград, начинает новую жизнь: другое учебное заведение — Калининградское Нахимовское училище, новые знакомства, новые друзья, новые обстоятельства и заботы. Он сходу решает завоевать авторитет и представляется родным братом легендарных нахимовцев Логиновых. И план поначалу работает — популярность позволяет ему стать звездой класса. Также Егору предстоит признаться в обмане, проявить мужество и вступить в опасную схватку с террористами в Калининградском заливе — чтобы по-настоящему заслужить уважение друзей и гордое звание нахимовца. В ролях: Илья Малаков, Даниил Ходунов, Никита Ходунов, Анна Большова, Антон Батырев и другие.

Ужасы «Астрал. Зеркала». Майя пытается связаться с умершим отцом, проведя древний обряд с помощью родового зеркала, открывающего врата в потусторонний мир. Но общение с мертвыми имеет свою цену. В ролях: Давина Карамой, Улли Триани, Септиан Дви Чахьо, Рэнди Нидджи и другие.