Европарламент 9 октября впервые проголосует сразу по двум вотумам недоверия ЕК

Пленарное заседание Европарламента (ЕП) с голосованиями сразу по двум вотумам недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен состоится 9 октября. Об этом сообщил на брифинге представитель ЕП.

Это первый случай в истории, когда парламент будет голосовать по двум вотумам недоверия ЕК на одном пленарном заседании. Урсула фон дер Ляйен уже справилась с одним вотумом недоверия в июле. «За» вынесение вотума проголосовали 175 депутатов, «против» — 360, 18 человек воздержались. Тем не менее тогда такое голосование в ЕП прошло впервые с 2014 года.

Перед голосованием 9 октября чиновники Европарламента проведут дебаты по вотумам 6 октября.

Один вотум недоверия госпожа фон дер Ляйен получила от крайне правых партий, включая «Патриотов Европы». Депутаты обвиняют ее в коррупции и отсутствии прозрачности в рабочих процессах. В связи с этим упоминается скандал с закупкой вакцин Pfizer, когда председателя ЕК обвинили в сокрытии переписки с главой фармацевтической компании. Другой вотум выносят крайне левые, они обвиняют немку в подрыве зеленой повестки и в бездействии по ситуации в секторе Газа.

Как сообщило издание Politico, крупнейшие центристские партии Европарламента, включая либералов из «Возрождение Европы» и социал-демократов из S&D, поддержат главу Еврокомиссии на голосовании. Однако там «не исключают», что Урсуле фон дер Ляйен будет отказано в поддержке на будущих выборах.