«Стать коммерсантом»

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает о новом судне Росгидромета «Иван Фролов» и ледостойкой платформе «Северный полюс».

Ежегодно российские ученые проводят около 20 экспедиций в Арктику и Антарктику. В ходе этих исследований они тщательно отслеживают изменения климата, собирают данные для развития судоходства по Северному морскому пути. Организация столь сложных экспедиций — это стратегическая задача Росгидромета на перспективу, для решения которой необходим собственный научно-исследовательский флот.

В прошлом году Росгидромет заложил новое судно — «Иван Фролов». Работа над проектом займет несколько лет, ввод судна в эксплуатацию запланирован на конец 2028 года. После ввода в эксплуатацию судно станет флагманом флота Росгидромета, будет служить не менее трех десятилетий и укрепит позиции России в полярных регионах. На его борту разместятся около 20 лабораторий, палубное научное оборудование, площадка и ангар для вертолетов. Судно способно принять на борт и обеспечить комфортные условия для размещения до 240 человек. Ключевая особенность судов такого класса — способность самостоятельно преодолевать льды толщиной до метра без помощи ледокола, а также принимать на борт тяжелые вертолеты. Эти корабли занимаются материально-техническим снабжением арктических и антарктических станций, доставкой ученых и проведением масштабных научно-исследовательских работ в океане.

Изучение Арктики и Антарктики является одним из приоритетных направлений деятельности Росгидромета. В настоящее время в дрейфующей экспедиции в Арктике работает ледостойкая платформа «Северный полюс». Она собирает данные на территориях, которые ранее не изучались российскими исследователями. Две недели назад участники экспедиции переместили станцию на расстояние свыше 400 км, изменив направление ее дрейфа на 88-й параллели северной широты. «Северный полюс» способен месяцами работать в суровых условиях, обеспечивая деятельность 17 лабораторий и размещая на борту более 30 специалистов: гидрохимиков, метеорологов и морских биологов.