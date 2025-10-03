В Тольятти предприятие оштрафовали за экологические нарушения и приостановили его работу

Администрация Тольятти в результате внеплановой проверки металлообрабатывающего предприятия выявила восемь нарушений в области обращения с отходами и охраны атмосферного воздуха. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации министерства, юридическому лицу назначен штраф в размере 200 тыс. руб., должностному лицу — в размере 10 тыс. руб. Кроме этого, Автозаводский районный суд Тольятти вынес постановление о приостановлении деятельности предприятия на 30 суток.

Руфия Кутляева