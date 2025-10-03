В Кунашакском районе запустили очистные сооружения на птицефабрике «Черкизово»

На птицефабрике группы компаний «Черкизово» в Кунашакском районе запустили очистные сооружения. Инвестиции в проект составили 1,2 млрд руб., сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Челябинской области.

Оборудование сейчас загружено на половину проектной мощности. В ноябре оно будет работать на две трети от планируемого объема. Очистные сооружения изначально строили с запасом мощности, чтобы потом увеличить объем выпуска мяса птицы в Кунашакском и Аргаяшском округах до 95 тыс. т и более. К максимальному проектному объему в 3 тыс. куб. м в сутки их загрузят после запуска нового убойно-перерабатывающего комплекса птицефабрики.

Виталина Ярховска