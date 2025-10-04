Дом Апакова в Казани хотят включить в реестр объектов культурного наследия

В Казани хотят включить дом И. И. Апакова в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ опубликовало министерство культуры Татарстана.

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Контроль за исполнением приказа возложен на первого заместителя министра культуры Татарстана Юлию Адгамову.

Здание было построено в 1912 году по проекту архитектора В.А. Трифонова и входит в «Комплекс доходного дома И. А. Сурина». Иван Сурин — купец и владелец комплекса доходного дома. Здание расположено на улице Горького, 26. Сейчас в нём находится Национальный музей Республики Татарстан.

Анна Кайдалова