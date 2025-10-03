Суд Казани рассмотрит дело о конфискации имущества экс-начальника МЧС Татарстана

Верховный суд Татарстана решил, что вопрос о конфискации имущества бывшего начальника управления по надзорной деятельности регионального МЧС Линара Сунгатуллина должен быть рассмотрен заново в Кировском суде Казани. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Верховного суда Татарстана.

Суд отменил часть приговора Кировского районного суда Казани по делу Линара Сунгатуллина и направил материалы на новое рассмотрение. Жалобы защитников были отклонены, а апелляционная жалоба осужденного удовлетворена частично. Суд постановил исключить из числа допустимых доказательств показания одного из свидетелей, а из числа обстоятельств, смягчающих наказание, указание на возраст подсудимого и его длительное содержание под стражей. При этом остальная часть приговора остается без изменений.

Линар Сунгатуллин ранее был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 15 миллионов рублей. Подполковник МЧС признан виновным в получении взяток на сумму 5,4 млн рублей.

Анна Кайдалова