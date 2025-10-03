Аналитики признали МТС лидером по технологичности среди операторов связи

Российское аналитическое агентство, специализирующееся на исследовании высокотехнологичных рынков, — J’son & Partners Consulting изучило особенности научно-технологического развития операторов связи: МТС, Мегафон, Билайн, T2 и Ростелеком.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Эксперты анализировали более 70 параметров, входящих в шесть групп: инфраструктурная база, научно-исследовательская активность, инновации в базовых услугах связи В2С, участие в подготовке кадров в сфере технологий, широта продуктового портфеля в В2С и В2В/В2G, а также восприятие пользователей.

Результаты сравнительного анализа J&P показали, что МТС является лидером рейтинга (79% из 100 возможных). На втором месте — «Мегафон» (64%), на третьем — «Билайн» (59%). На результат МТС, согласно комментарию аналитиков J’son & Partners Consulting, повлиял, в первую очередь, уровень научно-исследовательской активности, оцениваемый по количеству патентов, зарегистрированных промышленных образцов и программ для ЭВМ, а также иные показатели, связанные с результатами интеллектуальной деятельности.

Опрос 1500 абонентов, проведенный J&P в ходе исследования, показал, что наиболее важный для абонентов критерий технологичности — широта покрытия, доступность связи в разных регионах и локациях. Наиболее технологичной компанией большинство респондентов (31%) назвали МТС. За ней следует «Мегафон» (26%), далее Т2 и «Билайн» (18% и 14%).

«Основными факторами лидерства МТС стали группы критериев, в которых разрыв между показателями МТС и других операторов является наиболее значительным: инновации в базовых услугах связи для физических лиц и уровень научно-исследовательской активности», комментируют свои выводы аналитики.