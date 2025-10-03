Владелец краснодарской сети отелей «Мартон» не смог обжаловать арест

В Краснодаре краевой суд отклонил жалобу на арест Андрея Марченко, владельца сети гостиниц «Мартон». Обвиняемый останется под стражей до 18 ноября, сообщили «Ъ» в объединенной пресс-службе судов региона. Андрей Марченко является соответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего председателя Совета судей РФ Виктора Момотова.

Андрей Марченко был помещен в СИЗО Краснодара 20 сентября в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его предполагаемые сообщники, бухгалтер Ольга Тимофеенко и сын предпринимателя Иван Марченко, также находятся под стражей. По версии следствия, злоумышленники незаконно получали компенсацию в размере 100 млн руб. из бюджета Краснодара за якобы понесенные убытки при аренде муниципальной земли, которая находилась в распоряжении Ольги Тимофеенко, а затем была возвращена городу.

Второй эпизод уголовного дела связан с выкупом участка в центре Краснодара, на котором находится один из отелей сети «Мартон». Следствие полагает, что отец и сын Марченко при оформлении участка существенно занизили его стоимость, что нанесло муниципалитету ущерб на сумму 14 млн руб.

В Останкинский райсуд Москвы направлен иск Генпрокуратуры к экс-председателю Совета судей России, судье Верховного суда в отставке Виктору Момотову, а также Андрею и Ивану Марченко. По мнению надзорного ведомства, судья Момотов незаконно вел совместный бизнес с семьей Марченко, нарушая антикоррупционное законодательство. Генпрокуратура требует обратить в доход государства имущество стоимостью свыше 9 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар