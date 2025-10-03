В Сингапуре по запросу США задержали гражданина России

Полиция Сингапура задержала россиянина, которого США обвиняют в нарушении закона о борьбе с кибермошенничеством. Об этом сообщило посольство России в республике.

Американская сторона планирует добиться экстрадиции гражданина России в США. «Посольство направило запрос в полицию и получило подтверждение о задержании российского гражданина»,— написано в сообщении диппредставительства.

Российские дипломаты связались с окружением задержанного россиянина. Им передали данные местных адвокатов для оказания юридической помощи.