Подрядчик взыскал с липецкой поликлиники 1,5 млн рублей неустойки

Арбитражный суд Липецкой области утвердил мировое соглашение по спору местного ООО «Промэнергострой» и ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №1», возникшему из-за контракта на капремонт медучреждения. С учетом взаиморасчета с поликлиники взыскали 1,5 млн руб. неустойки в пользу общества. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Компания подала иск к поликлинике в феврале, потребовав взыскать с нее 73,4 млн руб. долга по контракту и пени. В марте 2024 года стороны заключили контракт на капремонт поликлиники. Затем заказчик отказался принять работы «Промэнергостроя» из-за неправильно оформленных документов. В ноябре того же года компания в одностороннем порядке разорвала контракт. В то же время «Липецкая городская поликлиника №1» подала встречный иск к «Промэнергострою» из-за нарушения условий контракта и задолженности по коммунальным платежам.

В итоге суд решил взыскать с медучреждения полную сумму неустойки, а встречные требования по штрафным санкциям и задолженности по коммунальным платежам удовлетворил частично. Решение суда не вступило в законную силу.

Согласно порталу госзакупок, контракт на капремонт липецкой поликлиники был заключен с ООО «Промэнергострой» за 147,4 млн руб. Компания снизила начальную цену с 158,5 млн руб. В аукционе участвовали еще три компании, одна из которых отозвала заявку. Две оставшиеся предложили за свои услуги 157,5 млн и 157,6 млн руб. соответственно.

По данным Rusprofile, ООО «Промэнергострой» зарегистрировано в Липецке в 2015 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Владеет и руководит компанией Сергей Сачков. Выручка общества в 2024 году составила 134 млн руб., чистый убыток — 27 млн руб. Годом ранее компания сработала с выручкой в 284 млн руб. и чистой прибылью в 8,4 млн руб. С 2018 года с организацией было заключено 22 госконтракта на 620 млн руб. Общество на два года включено в реестр недобросовестных поставщиков из-за расторжения контракта.

Егор Якимов