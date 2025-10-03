В Ставрополе проверят на наркотики более 18 тысяч школьников

Более 18 тысяч школьников Ставрополя старше 13 лет с октября 2025 года пройдут социально-психологическое тестирование на употребление наркотических и психоактивных веществ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Как отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко на заседании антинаркотической комиссии, тестирование помогает определить, кто находится в группе риска возможного употребления наркотических и психоактивных веществ, чтобы вовремя оказать необходимую поддержку.

Наталья Белоштейн