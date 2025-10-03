В Бурятии прошел первый за 500 лет обряд поклонения знамени Чингисхана

В Улан-Удэ на территории первого в России шаманского центра «Тэнгэриин Ордон» провели международный обряд поклонения Сульдэ (знамени) Чингисхана. Организатор мероприятия, религиозная организация шаманов «Тэнгэри», сообщил, что подобный обряд на территории России проводится впервые за последние 500 лет.

Мероприятие пройдет 3 и 4 октября. Для участия в нем в Бурятию прибыли исповедующие тенгрианство шаманы из Тувы, Хакасии, Алтая и Якутии, а также Китая, Монголии, Казахстана, Узбекистана и Германии.

Цель тайлгана (массового молебна) 3 октября — прошение у Чингисхана и Великого Неба мира, гармонии и процветания для всех народов. Как уточняют организаторы, международный тайлган станет «возрождением древнейшей духовной практики и символом единства».

4 октября запланирована международная конференция «Духовное наследие и величие Богдо Чингисхаана», традиционные состязания по стрельбе из лука «хур харваан», древняя игра в кости «шагай наадан».

Влад Никифоров, Иркутск