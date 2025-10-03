За пять лет число учителей в Башкирии сократилось на 2,7 тысячи человек

С 2020-го 2025 год в Башкирии стало на 2,7 тыс. меньше учителей, следует из ежегодных публикаций Башстата ко Дню учителя. Если в 2019/2020 учебном году в общеобразовательных школах республики трудились 33,9 тыс. работников этой профессии, то в 2024/2025 учебном году — 31,2 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общее число сотрудников сферы образования уменьшилось со 115 тыс. до 113 тыс., в то же время их удельный вес среди всех работников республики вырос с 11 до 12%.

В прошлом учебном году в средних специальных учебных заведениях работали 4,3 тыс. педагогов, в высших учебных заведениях — 4,5 тыс. преподавателей. Профессорско-преподавательский состав университетов, академий и институтов за пять лет сократился примерно на 400 человек.

Доля женщин среди школьных учителей за это время выросла на один процентный пункт до 89%.

Идэль Гумеров