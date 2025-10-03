Уфимку приговорили к 11 годам колонии за хищение 1,5 млн рублей у пенсионеров

Калининский районный суд Уфы приговорил 27-летнюю местную жительницу к 11 годам колонии общего режима за хищение 1,5 млн руб. у пенсионеров, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Она признана виновной в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что в августе прошлого года фигурантка уголовного дела через мессенджер устроилась на работу курьером. Ее неустановленные подельники звонили пожилым людям и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщали ложные сведения об авариях с участием их родственников и предлагали за деньги «урегулировать вопрос» о привлечении к уголовной ответственности.

В результате трое потерпевших отдали подсудимой 1,5 млн руб.

Подсудимая признала вину. Ранее ее судили за незаконный оборот наркотиков.

Майя Иванова