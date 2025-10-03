В Оренбургской области суд рассмотрит дело о ДТП с погибшим несовершеннолетним

В Александровском районе суд рассмотрит уголовное дело в отношении несовершеннолетнего. Он обвиняется по п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством и не имеющим соответствующих прав, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия». Также ему инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон», сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 23 мая в селе Тукай обвиняемый управлял незарегистрированным самодельным транспортным средством на базе мотоблока. В кузове находились трое его несовершеннолетних знакомых. Подросток не справился с управлением. Транспортное средство занесло, и оно опрокинулось. В результате ДТП один из пассажиров скончался на месте. Водитель скрылся с места аварии.

На следующий день обвиняемый решил покинуть село, для чего угнал автомобиль «УАЗ» и уехал на нем в Сорочинск. Спустя несколько дней подросток угнал автомобиль «Лада» и отправился в село Шарлык, где его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Руфия Кутляева