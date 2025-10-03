В Кургане родственникам погибшего работника выплатили 6 млн рублей

В Кургане суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с предприятия 6 млн руб. компенсации морального вреда в пользу родственников погибшего работника, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Установлено, что в феврале этого года из-за нарушений правил охраны труда на одном из предприятий регионального центра во время работы погиб 57-летний местный житель. Надзорное ведомство подало иск о компенсации морального вреда, защищая права супруги и дочери сотрудника организации. Суд удовлетворил требования. Исполнение решения контролирует прокуратура.

Виталина Ярховска