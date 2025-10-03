Десять модульных туалетов принесли в бюджет Ростова более 1,3 млн рублей в 2024 году

В Ростове-на-Дону городской бюджет на более чем 1,3 млн руб. пополнили 10 модульных туалетов. Об этом пишет портал «ДОМОСТРОЙДОН.РУ» со ссылкой на администрацию столицы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным издания, биотуалеты приобрели за 29 млн руб. в 2021 году (около 2,9 млн руб. за единицу). Туалеты разместили на улице Пушкинской, в парке Горького, неподалеку от родника «Гремучий», в Покровском сквере, в зоопарке, в сквере 1-й Конной армии, в сквере им. Фрунзе, на набережной и на территории Гребного канала. Стоимость посещения соответствующей кабинки составляет 20 руб. и оплачивается только банковской картой. За 2022 и 2023 годы совокупная прибыль едва превысила 824 тыс. руб. Так, суммарный доход с 2022 по 2024 годы, который принесли в местный бюджет более 2,1 млн руб.

Константин Соловьев