Десять модульных туалетов принесли в бюджет Ростова более 1,3 млн рублей в 2024 году
В Ростове-на-Дону городской бюджет на более чем 1,3 млн руб. пополнили 10 модульных туалетов. Об этом пишет портал «ДОМОСТРОЙДОН.РУ» со ссылкой на администрацию столицы региона.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По данным издания, биотуалеты приобрели за 29 млн руб. в 2021 году (около 2,9 млн руб. за единицу). Туалеты разместили на улице Пушкинской, в парке Горького, неподалеку от родника «Гремучий», в Покровском сквере, в зоопарке, в сквере 1-й Конной армии, в сквере им. Фрунзе, на набережной и на территории Гребного канала. Стоимость посещения соответствующей кабинки составляет 20 руб. и оплачивается только банковской картой. За 2022 и 2023 годы совокупная прибыль едва превысила 824 тыс. руб. Так, суммарный доход с 2022 по 2024 годы, который принесли в местный бюджет более 2,1 млн руб.