Зарубежные СМИ: Как развивается конфликт Дональда Трампа с вузами?

Американские вузы сокращают штат сотрудников, а оставшимся преподавателям урезают зарплату на фоне конфликта с Дональдом Трампом. Так они пытаются компенсировать потери от ухода иностранных студентов. Reuters описывает ситуацию в крупном частном Университете Де Поля в Чикаго: с этого учебного года количество иностранных учащихся там сократилось на треть. Похожая ситуация и в других вузах США. Они вынуждены подчиниться новой иммиграционной политике Белого дома. Чтобы смягчить финансовый удар, администрация Трампа предложила университетам подписать соглашение о стандартах обучения, которое подразумевает ряд требований. В обмен обещают доступ к госфинансированию. Однако на ректоров, которые готовы подписать такой документ, стали давить власти штатов: они грозят отрезать учебные заведения от грантов. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jim Vondruska / Reuters Фото: Jim Vondruska / Reuters

В прошлом учебном году из 20 тыс. студентов и аспирантов Университета Де Поля 2,5 тыс. человек были с иностранными паспортами. Теперь ректорату пришлось на треть урезать численность учащихся из-за рубежа, пишет Reuters. Педагогам снизят зарплату, наем новых сотрудников заморозят, некритически важные траты серьезно сократят, сообщил президент университета в своем письме преподавателям. Такие же меры приняли еще почти 40 учебных заведений. Университет Южной Калифорнии уволил 600 сотрудников, а Университет Джонсона Хопкинса сократил 2 тыс. рабочих мест, потеряв гранты на $800 млн. Впрочем, и сами приехавшие из-за рубежа студенты, учащиеся на коммерческой основе, теряют интерес к американскому образованию. Ведь университеты вынуждены сокращать финансирование академических исследовательских программ, которые и привлекали иностранных студентов и ученых. Теперь аспиранты все чаще предпочитают поступать в вузы в других странах. Агентство Reuters опросило руководство нескольких университетов. Все они рассказали, что заявок от иностранцев стало до 20% меньше, чем в прошлом году.

Администрация Белого дома разослала крупнейшим вузам США предложение о сделке, пишет The Wall Street Journal. Если университет хочет получить привилегированный доступ к госфинансированию, то должен выполнить ряд условий. В соглашении 10 пунктов, в том числе запрет на отбор кандидатов на работу на основании расы или пола, заморозка платы за обучение на пять лет, ограничение доли зарубежных студентов на уровне 15%. Активный обмен идеями приветствуется, как и создание более благоприятной среды для консервативных идей.

Вузы расценивают эти ограничения как покушение на свободу слова. Так, например, Кембридж защищает своего преподавателя по философии Натана Кофнаса, отмечает The Times. Ученый считает, что есть прямая зависимость уровня IQ от пола и расы. Это не расизм, это свобода высказываний и мнений, настаивают в университете. Соглашение, которое Белый дом предлагает подписать вузам, исключает распространение таких идей, но чиновники против. Так, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что любой университет штата, который подпишет этот циркуляр, мгновенно лишится финансирования, включая гранты на помощь студентам. Это программа с бюджетом почти в $3 млрд.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".