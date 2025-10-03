Девелопер из Екатеринбурга займется реновацией территории в микрорайоне Авиагородок

В краевом минимущества подвели итоги аукциона на право комплексного развития территории в пермском микрорайоне Авиагородок и по ул. Чайковского. По данным министерства, победителем торгов стала компания «Практика» из Екатеринбурга. За лот застройщик предложил сумму в 258 млн руб., превысив начальную стоимость актива в 13,5 раз. Начальная цена актива составляла 19 млн руб.

Территория, планируемая к комплексному развитию, состоит из двух контуров, расположенных в Индустриальном районе Перми, общей площадью 11 га. Там построят жилье переменной этажности. В качестве обязательств инвестор расселит и снесет многоквартирные дома общей площадью около 5,8 тыс. кв. м, изымет гаражи и сформирует участок для возведения школы, размещения общественного центра, центра детского творчества, детской стоматполиклиники площадью 1,5 тыс. кв. м. Проект предполагается завершить в течение десяти лет с момента подписания договора.

Как указано в документации к торгам на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», к аукциону не допустили ООО СЗ «Екатерининская». Эта организация входит в девелоперскую группу «Юника».

Согласно сайту уральской компании «Практика», организация создана в 2007 году. За это время девелопер ввел в эксплуатацию 415 тыс. кв. м жилой недвижимости, 40 тыс. кв. м загородной. Кроме того, к настоящему моменту группа управляет 20 девелоперскими объектами. До того, как стать девелопером компания работала подрядчиком.