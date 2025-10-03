В Челябинской области число гибридных машин с пробегом на рынке выросло на 5%

Летом 2025 года спрос на машины с гибридным двигателем в Челябинской области вырос на 2,7%, а предложение — на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, сообщает «Авито Авто».

Самыми востребованными марками гибридных автомобилей оказались Toyota (30,8% от общего числа в перепродаже), Honda (24,3%) и Nissan (13,3%), а среди конкретных моделей — Toyota Prius (12,3%). При этом интерес за год больше всего вырос к машинам Nissan (+6,3%).

Средняя стоимость гибридных автомобилей с пробегом снизилась на 3,2%, до 1,5 млн руб. Toyota Prius подешевела еще сильнее — на 21,3%, до 685 тыс. руб.

Виталина Ярховска