В Оренбуржье задержали группу несовершеннолетних, обвиняемых в разбойных нападениях

Следственные органы задержали троих жителей Сорочинска в возрасте 16-17 лет. Они обвиняются в совершении преступлений по ч. 3 ст. 162 УК РФ (два эпизода) «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительной версии следствия, ночью 30 сентября несовершеннолетние незаконно проникли в дом местной жительницы на ул. Тимирязева в Сорочинске. Жительница была дома со своим знакомым. Обвиняемые распылили в лицо мужчины содержимое перцового баллончика, после чего убежали, испугавшись сопротивления. После того как женщина вышла из дома, они напали на нее и похитили мобильный телефон.

В эту же ночь несовершеннолетние незаконно проникли в квартиру местного жителя на ул. Тимирязева и аналогичным способом напали на потерпевшего. Они избили его и похитили из квартиры два телевизора.

Следователи занимаются сбором и закреплением доказательственной базы. В отношении каждого из обвиняемых избрана мера пресечения.

Руфия Кутляева