Глава Березников осмотрел пострадавший после атаки БПЛА дом

Глава Березников Алексей Казаченко осмотрел пострадавший после атаки БПЛА дом. «Зашли с хозяевами в помещения в сопровождении бойцов МЧС — есть риск обрушения чердачного перекрытия», — написал господин Казаченко в своем telegram-канале. По его словам одна из квартир сильно повреждена.

фото: telegram-канал Алексея Казаченко

фото: telegram-канал Алексея Казаченко

Глава муниципалитета сообщил, что в ближайшие дни пройдет разбор завалов и дефектовка повреждений помещения, а затем начнется ремонт. Во второй квартире уже возобновлена подача отопления. До конца текущего дня в ней будет восстановлено водоснабжение и электричество. «Жилой дом оставляем под охраной», — добавил Алексей Казаченко.

Напомним, сегодня ночью в Березниках была осуществлена атака беспилотника. В результате атаки пострадал двухквартирный жилой дом, жертв нет.